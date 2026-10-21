incendio sviluppatosi in un’abitazione a Moruri – 2 feriti

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 9:45 di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Moruri, sulle colline veronesi, per fronteggiare un incendio sviluppatosi in un’abitazione. Le fiamme si sono sprigionate all’interno di una casa di corte su tre piani, con solai e tetto in legno. Numerose squadre di Vigili del fuoco sono state inviate dalla sede centrale e dal distaccamento di Caldiero per contrastare l’incendio che rischiava di coinvolgere anche le attigue abitazioni. Il massiccio intervento ha permesso di avere ragione del fuoco che ha completamente distrutto l’alloggio e salvaguardare la vicine case. A seguito dell’evento sono rimasti feriti i due inquilini della casa, soccorsi dal Suem118 e trasportati presso gli ospedali di Verona con elicottero ed ambulanza. Le operazioni di completa estinzione e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Sul luogo anche il Dirigente Vicario del Comando ed il Funzionario di Guardia.