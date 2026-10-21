Incidenti stradali nelle Marche
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE
OSIMO (AN) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 07:00 in via Guazzatore per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture scontratesi frontalmente.
La squadra di Osimo ha provveduto a estrarre i conducenti rimasti incastrati negli abitacoli, affidandoli successivamente al personale sanitario per le cure del caso, e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
Sul posto anche i Carabinieri.
Dal Comando di Ancona
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MACERATA (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 06:30, per un incidente stradale tra un’autovettura e una motocicletta lungo la SP78, nei pressi della Riserva Naturale Abbadia di Fiastra.
La squadra di Macerata ha provveduto allo spegnimento dell’incendio della motocicletta, sviluppatosi a seguito dell’impatto, e alla messa in sicurezza dell’autovettura coinvolta.
Nell’incidente è rimasto lievemente ferito il motociclista.
Sul posto i Carabinieri e il personale sanitario.
La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell’intervento.