VIDEO – Roma -Commissione Affari costituzionali, ha svolto le audizioni dei sindacati sottodescritti

VIGILI DEL FUOCO

Roma – Vigili del fuoco – CGIL FP, FNS CISL, UIL FP, CONAPO, CONFSAL VVF, FEDERDISTAT VVF-CISAL, APVVF, USB VVF, Ass. italiana vigili del fuoco volontari, Ass. nazionale VVF volontari e Comitato valorizzazione ispettori antincendi laureati – (AG 439)

Martedì 20, La Commissione Affari costituzionali, nell’ambito dell’esame dell’Atto n. 439, “Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, ha svolto le seguenti audizioni:

ore 10 CGIL FP, FNS CISL, UIL FP, CONAPO, CONFSAL VVF e FEDERDISTAT VVF-CISAL;

ore 11.30 APVVF, USB VVF, Associazione italiana vigili del fuoco volontari, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e Comitato valorizzazione ispettori antincendi laureati. (20.10.26)