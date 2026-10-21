Vigili del Fuoco della Bulgaria in visita presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia

VIGILI DEL FUOCO

Il 20 ottobre una delegazione bulgara, accompagnata dal console onorario d’Italia a Plovdiv (Bulgaria) dott. Giuseppe De Francesco, è stata ricevuta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia ing. Sergio Inzerillo e dal Primo Dirigente ing. Stefania Fiore, dirigente dell’Ufficio per la Cooperazione Tecnica Interistituzionale e Internazionale.

La visita si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Ponti della legalità: Bulgaria –Italia”, promossa dall’Associazione bulgara Reparti della Guardia Giovanile, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica di Bulgaria e in collaborazione con la Fondazione Falcone.

Tra i componenti della delegazione erano presenti: il Direttore Nazionale dei Vigili del Fuoco della Repubblica di Bulgaria, il Consigliere del Presidente per la Difesa e la Sicurezza, il Vice Ministro con delega all’istruzione Superiore ed una rappresentanza di studenti universitari.

Nell’ambito dell’incontro, che si è svolto presso l’aula convegni del Comando di Palermo, l’ing. Stefania Fiore ha illustrato l’organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le capacità operative dello stesso sia in ambito nazionale che internazionale.