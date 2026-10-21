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Vigili del Fuoco della Bulgaria in visita presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia

Il Faro

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Il 20 ottobre una delegazione bulgara, accompagnata dal console onorario d’Italia a Plovdiv (Bulgaria) dott. Giuseppe De Francesco, è stata ricevuta dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia ing. Sergio Inzerillo e dal Primo Dirigente ing. Stefania Fiore, dirigente dell’Ufficio per la Cooperazione Tecnica Interistituzionale e Internazionale.

La visita si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Ponti della legalità: Bulgaria –Italia”, promossa dall’Associazione bulgara Reparti della Guardia Giovanile, con il patrocinio della Presidenza della Repubblica di Bulgaria e in collaborazione con la Fondazione Falcone.

Tra i componenti della delegazione erano presenti: il Direttore Nazionale dei Vigili del Fuoco della Repubblica di Bulgaria, il Consigliere del Presidente per la Difesa e la Sicurezza, il Vice Ministro con delega all’istruzione Superiore ed una rappresentanza di studenti universitari.

Nell’ambito dell’incontro, che si è svolto presso l’aula convegni del Comando di Palermo, l’ing. Stefania Fiore ha illustrato l’organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le capacità operative dello stesso sia in ambito nazionale che internazionale.

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