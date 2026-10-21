Vigili del fuoco in cattedra arriva la scuola della sicurezza | firmata l’intesa Prisco-Frassinetti Come salvarsi nelle emergenze

La prevenzione degli incendi e i comportamenti da adottare nelle emergenze entreranno nelle aule scolastiche. Un’intesa firmata dal sottosegretario all’Interno e dalla sottosegretaria all’Istruzione prevede il coinvolgimento dei vigili del fuoco in attività dedicate alla sicurezza. Gli studenti potranno affrontare temi come le procedure da seguire quando scatta un allarme e il modo di aiutare un compagno in difficoltà senza esporsi al pericolo. L’iniziativa punta a portare nelle scuole indicazioni pratiche su come comportarsi nelle situazioni di emergenza

I Vigili del fuoco entrano nelle scuole: lezioni pratiche e simulazioni di emergenza

Non soltanto teoria, dunque. I ragazzi potranno confrontarsi direttamente con chi affronta ogni giorno incendi, incidenti e situazioni di pericolo. I Vigili del fuoco porteranno nelle classi la loro esperienza sul campo, attraverso incontri, video, materiali informativi e attività pratiche pensate per le diverse fasce d’età. Sono previste anche simulazioni di emergenza e visite alle strutture territoriali dei Vigili del fuoco, per permettere agli studenti di conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori e imparare quanto sia importante reagire nel modo giusto quando ogni secondo può fare la differenza. Il progetto coinvolgerà anche gli adulti. Dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata parteciperanno a percorsi formativi sulle procedure di evacuazione, sul primo soccorso e sulla gestione delle emergenze.

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