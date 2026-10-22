Uno chalet per vacanze completamente avvolto dalle fiamme e una massiccia mobilitazione dei soccorsi. È lo scenario che si sono trovati davanti i vigili del fuoco nella tarda serata di mercoledì 21 ottobre a Hauern, a Racines di Dentro, in Alto Adige, dove è divampato un violento incendio.

L’allarme è scattato alle 22.55, quando il fuoco aveva già coinvolto l’intera struttura. Nonostante la gravità della situazione, gli occupanti dello chalet sono riusciti ad abbandonare autonomamente l’edificio, mettendosi in salvo.

Le fiamme hanno minacciato anche le strutture vicine, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di altre 16 persone. Momenti di forte apprensione per gli ospiti e per le squadre impegnate nell’intervento, che fortunatamente non ha fatto registrare feriti.

I pompieri hanno concentrato gli sforzi sul contenimento del rogo e sulla protezione degli edifici confinanti. Il lavoro delle squadre ha permesso di evitare che le fiamme si estendessero alle altre strutture della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Racines di Dentro, Mareta, Vipiteno e Stanghe, affiancati dalla Croce Bianca, dal coordinatore dei soccorsi sanitari di Vipiteno e dai carabinieri.

L’incendio ha distrutto lo chalet, ma l’intervento dei soccorritori ha consentito di mettere in sicurezza le persone coinvolte e di scongiurare conseguenze più gravi per gli edifici circostanti.

https://www.iltquotidiano.it/articoli/incendio-nello-chalet-delle-vacanze-appena-ristrutturato-il-fuoco-minaccia-gli-edifici-vicini-16-evacuati/