Memorial Matteo Gastaldo: il 4 novembre a Gavi un’amichevole per ricordare il Vigile del Fuoco
Giovedì 5 novembre, nel giorno del settimo anniversario della scomparsa di Matteo Gastaldo, Gavi lo ricorderà con il primo memorial a lui dedicato. L’appuntamento è fissato alle 21 allo stadio Pedemonte, dove si disputerà una partita amichevole tra una rappresentativa dei Vigili del Fuoco e una formazione di Gavi composta da amici ed ex calciatori della squadra valligiana.
L’iniziativa unirà il ricordo del vigile del fuoco gaviese a un gesto concreto di solidarietà. L’intero incasso della serata sarà infatti devoluto alla Croce Rossa di Gavi. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa, per contribuire alla raccolta fondi e prendere parte a un momento di commemorazione collettiva.
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