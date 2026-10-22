Permanenza nella posizione di disponibilità dell’ingegnere Carlo Metelli
VIGILIDEL FUOCO
Su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, sentito il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la permanenza nella posizione di disponibilità, per un ulteriore anno a decorrere dal 1° novembre 2026, del dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ingegnere Carlo Metelli;
https://ance.it/2026/10/consiglio-dei-ministri-n-193-del-20-ottobre/