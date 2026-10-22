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Decreti e circolariVigili del fuoco

Permanenza nella posizione di disponibilità dell’ingegnere Carlo Metelli

Il Faro

VIGILIDEL FUOCO

Su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, sentito il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la permanenza nella posizione di disponibilità, per un ulteriore anno a decorrere dal 1° novembre 2026, del dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ingegnere Carlo Metelli;

https://ance.it/2026/10/consiglio-dei-ministri-n-193-del-20-ottobre/

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