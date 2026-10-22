UIL FP VVF presenta il Piano di Pensionamento Differito. Un meccanismo innovativo e sostenibile a tutela dei Vigili del Fuoco

ROMA, 22 ottobre 2026 – UIL FP VVF ha presentato un progetto di tutela economica e previdenziale denominato “Piano di Pensionamento Differito” per i Vigili del Fuoco. L’iniziativa mira a riconoscere concretamente la specificità, l’esposizione e soprattutto l’usura del servizio, tutelando la salute degli operatori, garantendo l’efficienza del soccorso tecnico urgente e ottimizzando il turn-over, colmando l’attuale divario tra il riconoscimento normativo della specificità del Corpo e l’applicazione di regole previdenziali ordinarie.

Il Piano di Pensionamento Differito introduce un meccanismo innovativo e sostenibile che separa la permanenza al lavoro dalla permanenza nelle funzioni operative più gravose. Secondo la proposta UIL FP VVF, il Vigile del Fuoco che matura i requisiti per il collocamento a riposo potrà volontariamente potrebbe scegliere di proseguire l’attività per un periodo prefissato di 3-5 anni. Durante questa fase verrebbe impiegato in ruoli strategici e non usuranti che consentirà di non disperdere l’importante bagaglio di esperienza professionale acquisito impiegandolo in attività quali prevenzione incendi, investigazione, formazione, servizi di supporto al soccorso e polizia giudiziaria, percependo il regolare stipendio e la pensione, già maturata, verrebbe accantonata in un fondo a rendimento minimo garantito. Al termine del periodo, il Vigile del Fuoco potrebbe ritirare l’intero capitale accumulato, beneficiando di un regime di tassazione agevolato o investirlo in forme assicurative o previdenziali.

Il progetto è strutturato per generare un vantaggio reciproco. Per lo Stato, il PPD consente di trattenere competenze ed esperienze di alto livello in settori critici migliorando l’efficienza e l’efficacia delle funzioni del Corpo Nazionale, riducendo al contempo la pressione sull’INPS e ottimizzando la spesa pubblica, poiché i costi dei nuovi assunti verrebbero compensati dalla mancata erogazione dei versamenti contributivi. Per il lavoratore, il meccanismo offre la possibilità di accumulare un capitale netto significativo (stimato tra i 56.000 e i 90.000 euro in 3-5 anni), da destinare a investimenti, polizze sanitarie o all’estinzione di mutui, senza subire l’erosione fiscale ordinaria. Inoltre, il Trattamento di Fine Servizio seguirebbe un percorso parallelo, garantendo la liquidazione ordinaria senza attese prolungate e erogato già in fase di accesso al PPD.

https://www.uilpavvf.com/2026/10/22/uil-fp-vvf-presenta-il-piano-di-pensionamento-differito-un-meccanismo-innovativo-e-sostenibile-a-tutela-dei-vigili-del-fuoco/