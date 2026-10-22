VIDEO – Esplosione di una cisterna di prodotti chimici in Ohio: 900 persone evacuate per il timore di fughe di gas tossici



TOLEDO, Ohio — L’esplosione di una cisterna di prodotti chimici a Toledo, in Ohio, ha costretto centinaia di residenti a evacuare le proprie case o a restare al chiuso per il timore di una fuga di sostanze tossiche. Il sindaco ha avvertito che il serbatoio potrebbe ancora rappresentare un rischio di esplosione.



Un agente dello sceriffo è rimasto ferito durante l’intervento in seguito all’esplosione; l’agente è riuscito a raggiungere autonomamente l’ospedale.



La MC Tank Transport ha reso noto che la cisterna conteneva metacrilato di glicidile, descritto come “una sostanza chimica industriale utilizzata per migliorare le prestazioni di alcune plastiche, vernici e rivestimenti”.

All’interno della cisterna, la sostanza si trova allo stato liquido, ma una volta rilasciata si trasforma in gas. Le immagini riprese nell’area mostrano una grande colonna di fumo che si alza nel cielo.



“Permane il timore che la cisterna continui a rilasciare questa sostanza chimica e che, entro 12 ore dall’incidente, possa ancora esplodere”, ha affermato il sindaco, aggiungendo che il serbatoio può contenere fino a 5.500 galloni (circa 20.800 litri) di prodotto in forma liquida. Le autorità non hanno ancora stabilito le cause dell’esplosione.



Secondo i vigili del fuoco della città, chi entra in contatto con il metacrilato di glicidile può avvertire una sensazione di bruciore a occhi, naso, bocca e pelle. Un’eccessiva esposizione può causare mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito.



«È estremamente tossico se viene toccato o ingerito», ha dichiarato Karim Baroudi, direttore del Dipartimento della Salute della contea di Toledo-Lucas, durante la conferenza stampa. «Stiamo cercando di determinare il livello di tossicità nell’aria respirata dalle persone, così da poter fornire indicazioni più precise».

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