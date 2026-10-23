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Vigili del fuoco

Conclusa presso la Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, la settimana esercitativa SFO 2026,

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa oggi, presso la Scuola di Formazione Operativa dei vigili del fuoco di Montelibretti, la settimana esercitativa SFO 2026, dedicata al personale delle sale operative del Corpo nazionale.
L’attività ha coinvolto 135 partecipanti, con l’obiettivo di standardizzare le procedure di gestione e supporto operativo, rafforzare il coordinamento con le squadre impegnate sul territorio e migliorare la sicurezza degli interventi di soccorso.
Nella giornata di oggi, il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Marco Ghimenti ha visitato la scuola e incontrato il personale coinvolto nelle attività della settimana.

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