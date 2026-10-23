Giovani, rabbia e futuro negato: non bastano i decreti sicurezza a risolvere il disagio sociale

Chi picchia, chi devasta, chi distrugge, chi spacca le vetrine deve pagarne le conseguenze. Su questo non c’è discussione, e non ci sono attenuanti.

Ma se il discorso finisce qui, ce la caviamo con poco. Condannare è giusto, ma è anche la parte più facile. Quella difficile è chiedersi da dove nasce tanta rabbia, e perché riguarda sempre più ragazzi.

Ma ci vogliamo chiedere, che cosa abbiamo lasciato ai nostri ragazzi? Quale società abbiamo consegnato loro? In che epoca stanno vivendo fra guerre, violenza, odio, sangue, genocidi.

Basta guardarsi intorno. Basta pensare alle grandi città del nostro paese. A Milano, Roma, Bologna o Firenze uno studente o un giovane studente o lavoratore paga 700, 800, anche 900 euro per una stanza. Sono città belle e piene di occasioni, ma ormai sono alla portata soprattutto di chi ha una famiglia che può dare una mano. Gli altri vengono spinti sempre più in là, in periferie sempre più lontane. Non lo chiamiamo così, ma è un nuovo modo di essere esclusi. Tagliati fuori, emarginati.

Al Sud il problema è diverso, ma non meno pesante. Chi decide di restare spesso deve accontentarsi di lavori pagati poco, contratti a termine, poche prospettive. E di servizi che zoppicano: un ospedale efficiente, un treno puntuale, una scuola all’altezza, qui non sono scontati come altrove. A volte sembrano quasi una conquista. O forse un miraggio.

Così molti partono. Scappano via. Cercano il futuro altrove. Pensiamo a quelle famiglie calabresi che per anni hanno fatto sacrifici durissimi per far studiare un figlio, lo hanno accompagnato fino alla laurea, e poi lo vedono salire su un treno per il Nord.

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