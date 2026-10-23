I vescovi Usa: la preghiera di benedizione su Trump non è un’iniziativa della Conferenza episcopale

Alcuni pastori delle diocesi americane si sono riuniti nello Studio Ovale giovedì 22 ottobre per un incontro di preghiera, a pochi giorni dalle elezioni di midterm

Tra le tante occasioni che hanno rimarcato la posizione della Chiesa, anche le prese di distanza dalla guerra di Leone XIV, a seguito delle quali Trump lo ha criticato direttamente, accusandolo, tra le altre cose, di ritenere «giusto che l’Iran abbia un’arma nucleare» e arrogandosi il merito della sua elezione.

È proprio la guerra in Iran, assieme ai dazi imposti dal taycoon, secondo i sondaggi, ad aver fatto emergere «una preferenza a doppia cifra tra gli elettori a livello nazionale per i Democratici rispetto ai Repubblicani al Congresso», rilancia il sito d’informazione cattolico The Pillar.

L’arcidiocesi di Denver, da parte sua, giustifica la presenza dell’arcivescovo, dicendolo impegnato in un dialogo con Trump «sulla sacralità della vita, dal concepimento alla morte naturale, e sulla dignità che Dio ha donato a ogni persona», invitando i fedeli «a pregare per la nostra nazione e i suoi leader» e facendo riferimento all’«esortazione di san Paolo a pregare per tutti coloro che detengono l’autorità (1 Timoteo 2,1-2)».

Dietro all’organizzazione dell’incontro, ipotizza The Pillar, ci sarebbe Mario Enzler, responsabile dello sviluppo e consigliere senior presso l’Heritage Foundation, un think tank conservatore di Washington «che si ritiene abbia esercitato una notevole influenza sull’agenda della Casa Bianca di Trump». L’ex guardia svizzera, secondo quanto viene riferito, avrebbe passato settimane a invitare i vescovi, molti dei quali hanno rifiutato di essere presenti.