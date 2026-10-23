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La felicità non si compra: la scienza svela i segreti del vivere bene

Il Faro

E se il benessere non dipendesse soltanto dalla salute, dal reddito o dalla capacità di essere felici, ma dall’equilibrio tra tutti questi elementi? È la domanda al centro di una nuova stagione di ricerche internazionali che stanno trasformando il modo di studiare la qualità della vita. Il World Happiness Report 2025, realizzato con il contributo di studiosi e istituzioni accademiche internazionali, mette in evidenza il ruolo delle relazioni, della gentilezza e della fiducia negli altri.

Uno dei risultati più interessanti riguarda la percezione della solidarietà: tendiamo a sottovalutare quanto le persone siano disposte ad aiutare gli sconosciuti. Gli esperimenti sulla restituzione dei portafogli smarriti, analizzati nel rapporto, mostrano infatti che la disponibilità concreta ad aiutare è superiore alle aspettative.

Il rapporto evidenzia anche un’associazione tra la condivisione dei pasti e una maggiore soddisfazione per la propria vita. Non significa che mangiare in compagnia garantisca automaticamente la felicità, ma suggerisce che i gesti quotidiani possono contribuire a rafforzare i legami.

Il benessere, insomma, non è soltanto una condizione individuale: nasce anche dalla qualità delle relazioni che costruiamo. Una prospettiva che invita a guardare oltre gli indicatori economici tradizionali per comprendere come le persone vivono davvero.

https://www.mondosanita.it/news/salute/112072/la-felicita-non-si-compra-la-scienza-svela-i-segreti-del-vivere-bene.html

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