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La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato

Il Faro

Otto persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un procedimento che coinvolge complessivamente 51 persone e sequestri per oltre 57 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza sulla ricostruzione dopo il terremoto del 2016 nelle Marche, un’inchiesta che punta a fare luce sulla gestione degli appalti e sull’impiego delle risorse pubbliche destinate agli interventi edilizi.

Tra le persone arrestate figurano Enrico Crucianelli, imprenditore edile maceratese e presidente di Ance Macerata, e Fabio Pistarelli, avvocato ed ex capo di gabinetto del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, comprende diverse ipotesi di reato e accende i riflettori anche sui presunti rapporti tra imprese coinvolte nei lavori e ambienti della criminalità organizzata calabrese e campana.

https://www.lacnews24.it/cronaca/la-ndrangheta-nella-ricostruzione-post-sisma-arresti-eccellenti-nelle-marche-ci-sono-un-costruttore-e-un-avvocato-nomi-tjn4z3lz

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