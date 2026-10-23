La ’ndrangheta nella ricostruzione post-sisma, arresti eccellenti nelle Marche: ci sono un costruttore e un avvocato

Otto persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un procedimento che coinvolge complessivamente 51 persone e sequestri per oltre 57 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione della Guardia di finanza sulla ricostruzione dopo il terremoto del 2016 nelle Marche, un’inchiesta che punta a fare luce sulla gestione degli appalti e sull’impiego delle risorse pubbliche destinate agli interventi edilizi.

Tra le persone arrestate figurano Enrico Crucianelli, imprenditore edile maceratese e presidente di Ance Macerata, e Fabio Pistarelli, avvocato ed ex capo di gabinetto del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ancona, comprende diverse ipotesi di reato e accende i riflettori anche sui presunti rapporti tra imprese coinvolte nei lavori e ambienti della criminalità organizzata calabrese e campana.

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