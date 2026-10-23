sabato, Ottobre 24, 2026
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Vigili del fuoco

La nuova comandante dei Vigili del fuoco in visita al Comune di Oristano

Il Faro

Visita istituzionale al Comune di Oristano per la nuova comandante provinciale dei Vigili del fuoco, l’ingegnera Natascia Erriu, ricevuta dal sindaco Massimiliano Sanna.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per un primo momento di conoscenza e confronto istituzionale, nel segno della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

Al centro dell’incontro il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del fuoco nella tutela della sicurezza dei cittadini, nella gestione delle emergenze e negli interventi di soccorso sul territorio.

Il sindaco Massimiliano Sanna ha rivolto all’ingegner Erriu il saluto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le strutture impegnate nella protezione della comunità e nella salvaguardia del territorio.

https://www.oristanonoi.it/2026/10/la-nuova-comandante-dei-vigili-del-fuoco-in-visita-al-comune-di-oristano/

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