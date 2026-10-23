Nel weekend sport, salute e coesione sociale al Laghetto dell’Eur. Torna “Famiglie in Festa”.

Il prossimo fine settimana, sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00, uno dei luoghi più iconici della Capitale si trasformerà in un grande villaggio a cielo aperto dedicato allo sport, alla salute e alla coesione sociale: il Parco Centrale del Lago dell’EUR ospiterà l’iniziativa “Famiglie in Festa” – Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione.

Promossa dall’ASD CAST SUB ROMA 2000, già organizzatrice anche della storica manifestazione “Sport in Famiglia”. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare gli spazi pubblici urbani trasformandoli in luoghi di aggregazione accessibili, partecipati e di qualità per bambini, ragazzi, genitori, Over 65 e persone con disabilità.

L’obiettivo è proporre lo sport non come mera pratica motoria, ma come un linguaggio universa-le capace di abbattere le barriere, favorire il dialogo intergenerazionale e consolidare il senso di appartenenza alla comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di ini-ziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

La manifestazione è realizzata con il supporto di EUR SpA, il patrocinio del Municipio IX Roma e del CONI Regionale Lazio, realtà da sempre attente a iniziative che favoriscono l’ag-gregazione e promuovono il benessere della cittadinanza.

L’evento nasce dalla sinergia tra istituzioni, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva Associazioni territoriali.

Nel corso del fine settimana, il pubblico potrà accedere gratuitamente a venti aree sportive e spe-rimentare un’ampia varietà di discipline: arrampicata, calcio, volley, tennis, hockey, bocce, basket, badminton, scacchi, golf, percorsi di psicomotricità, tennis da tavolo, calcio balilla, arti marziali, pu-gilato, tiro con l’arco, giochi tradizionali ed Esport.

https://www.studio93.it/nel-weekend-sport-salute-e-coesione-sociale-al-laghetto-delleur-torna-famiglie-in-festa