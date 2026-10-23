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Roma, il Lago dell’EUR diventa un’arena da brividi: moto d’acqua, acrobazie e paracadutisti gratis

Il Faro

Roma si prepara a trasformare il Lago dell’EUR in una grande arena sportiva a cielo aperto: da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026 arrivano moto d’acqua, acrobazie sul lago e persino paracadutisti pronti ad atterrare su una piattaforma galleggiante. Tre giorni di spettacoli e attività gratuite, con esibizioni pensate per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati di sport. Il momento più atteso sarà domenica pomeriggio, quando lo show si sposterà dall’acqua al cielo.

Roma, il Lago dell’EUR diventa un’arena sportiva

La manifestazione si chiama October Sport Roma 2026 – Terra, Acqua, Cielo ed è organizzata da ASD CSR Promotion. Il programma trasformerà il Parco Centrale del Lago in un punto d’incontro tra sport, divertimento e natura. L’iniziativa punta anche a far conoscere discipline poco comuni, avvicinando i visitatori ai protagonisti delle gare e alle tecnologie utilizzate nelle competizioni acquatiche. Tutto in uno degli scenari verdi più conosciuti della Capitale.

https://www.7colli.it/roma-il-lago-delleur-diventa-unarena-da-brividi-moto-dacqua-acrobazie-e-paracadutisti-gratis-229548

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