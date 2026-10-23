Roma: Marco Manzo porta all’Hilton Rome Eur La Lama le lastre artistiche entrate nella collezione permanente del MET

Dal 22 ottobre al 1° dicembre 2026 è in corso la mostra “Marco Manzo. Esistere è cambiare” nell’ambito del progetto “LamArte”. In esposizione la produzione dell’artista che ha portato il tatuaggio al centro dell’arte contemporanea, oltre a un’inedita opera di video art realizzata con l’intelligenza artificiale. L’iniziativa è curata e promossa dalla società Start di Roma. Ingresso libero.

ROMA – Dalla Biennale di Venezia alla collezione permanente del Metropolitan Museum of Art di New York (MET), fino all’Hilton Rome Eur La Lama. Il percorso artistico di Marco Manzo – figura significativa che ha contribuito a elevare il tatuaggio tra i linguaggi ufficiali dell’arte contemporanea – torna nella capitale con la mostra personale “Marco Manzo. Esistere è cambiare”, in programma dal 22 ottobre al 1° dicembre 2026. L’esposizione, a ingresso libero, curata e promossa dalla società Start di Roma, sarà ospitata nella Library dell’hotel progettato da Massimiliano Fuksas, con inaugurazione giovedì 22 ottobre alle ore 18.

Al centro della mostra ci sono le celebri lastre artistiche di Manzo, opere che sovrappongono il segno del tatuaggio alle immagini dello scheletro umano, trasformando le radiografie in superfici di ricerca visiva. Un progetto nato in occasione della 18ª Biennale di Architettura di Venezia, che ha raggiunto uno dei suoi traguardi più significativi nel 2024, quando 66 prove d’autore sono entrate nella collezione permanente del Metropolitan Museum of Art di New York, il MET. Queste 66 lastre, posizionate su una lavagna luminosa, generano infinite composizioni conservando un carattere imperituro che va oltre la vita stessa del suo autore.

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