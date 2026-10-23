Silvio Berlusconi condannato per frode fiscale, dopo 13 anni Strasburgo boccia il ricorso: «Nessuna violazione dei diritti dell’uomo»

Tredici anni dopo la sentenza definitiva in Cassazione per frode fiscale sulle compravendite di diritti tv Mediaset, la condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni di reclusione (di cui 3 condonati dall’indulto del 2006) resiste anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) di Strasburgo, che oggi, nella causa introdotta nell’ormai lontano 8 aprile 2014 con il numero 8683/14 «Silvio Berlusconi contro Italia», ha respinto i 12 argomenti con i quali l’ex presidente del Consiglio (finché era in vita) e poi i suoi familiari (dopo la morte del Cavaliere nel 2023) argomentavano la violazione di altrettante garanzie fondamentali della persona sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, quali il diritto a un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge, il diritto di presenza e partecipazione effettiva al processo, il diritto di difesa e il principio di parità delle armi e contraddittorio nella prova, il principio di legalità e prevedibilità della pena, il principio del ne bis in idem. All’unanimità la Corte ha concluso che il ricorso è «manifestamente infondato» perché non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione sul diritto a un equo processo.

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/26_ottobre_22/strasburgo-boccia-il-ricorso-di-silvio-berlusconi-nessuna-violazione-dei-diritti-dell-uomo-nella-sua-condanna-per-frode-fiscale-b0a0dac5-9baf-4098-a2cd-ec3e1a906xlk.shtml