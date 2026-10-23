Tre scosse di terremoto in Sicilia, la terza di magnitudo 5.0

Centralino dei vigili del fuoco in tilt a Palermo, dove si è registrata molta paura tra le persone: c’è chi è sceso in strada. Sgomberata la scuola Giusino del liceo Margherita a Palermo. Ragazzi e docenti hanno raggiunto la piazza antistante la Cattedrale.

Sono circa 300 gli alunni che hanno abbandonato l’edificio, dove si trovano le sezioni del liceo di scienze umane a indirizzo economico-sociale. La struttura si trova nella zona di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico. Evacuata una scuola anche a Partanna Mondello. La scossa è stata percepita in modo molto forte anche a Ustica: l’epicentro è stato localizzato nel mar Tirreno Meridionale.

«È stata molto forte e lunga – dice Giuseppe Caminita commerciante dell’isola -. La popolazione l’ha avvertita molto forte anche se al momento non sembrano esserci danni».

La scossa è stata avvertita anche a Trapani, dove è stato fatto evacuare il palazzo di giustizia.

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