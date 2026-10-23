Tumore del polmone: un vaccino sperimentale quasi raddoppia la sopravvivenza a un anno

Un vaccino peptidico sperimentale, Tedopi (OSE2101), ha mostrato risultati promettenti nei pazienti con tumore al polmone non a piccole cellule avanzato, la cui malattia è progredita dopo una prima linea di chemio-immunoterapia. Nello studio di fase 2 Combi-Ted – promosso dalla Fondazione ricerca traslazionale (Fort) – la sopravvivenza ha raggiunto il 47% con il vaccino in associazione a docetaxel e il 46% con il vaccino associato a nivolumab (un’immunoterapia), rispetto al 29% osservato con la sola chemioterapia standard a base di docetaxel.

“I risultati sono estremamente positivi” ha commentato Federico Cappuzzo, direttore dell’Oncologia medica 2 dell’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma e presidente della Fondazione ricerca traslazionale (Fort). “Nei pazienti che ricevono il vaccino la sopravvivenza a un anno è praticamente doppia rispetto al gruppo trattato con la sola terapia tradizionale, senza alcun eccesso in termini di effetti collaterali”.

I risultati saranno presentati da Cappuzzo al congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo), in programma a Berlino dal 23 al 27 ottobre 2026.

https://www.aboutpharma.com/scienza-ricerca/tumore-al-polmone-un-vaccino-sperimentale-quasi-raddoppia-la-sopravvivenza-a-un-anno/