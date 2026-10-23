Vigili del fuoco, visita istituzionale del direttore regionale Enrico Porrovecchio

Una giornata all’insegna dell’apprezzamento, del confronto e del riconoscimento del valore strategico del lavoro svolto sul territorio. Ieri mattina il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, ingegnere Enrico Porrovecchio, ha fatto visita alla sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Frosinone. ​Ad accogliere il direttore regionale con grande entusiasmo è stato il comandante provinciale, Pietro Giovanni Muscinesi, insieme al vicecomandante, ai funzionari, al personale operativo e all’intero organico amministrativo del comando ciociaro.

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​Il momento centrale della mattinata si è tenuto nell’aula magna del comando, dove il comandante Muscinesi ha rivolto un cordiale saluto di benvenuto all’ingegnere Porrovecchio, illustrando nel dettaglio le numerose attività, i servizi svolti e i traguardi operativi raggiunti dalle squadre di Frosinone. ​Il direttore regionale ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza, rivolgendo parole di sincera stima e vivo apprezzamento per l’elevato livello di professionalità e dedizione dimostrato quotidianamente da tutto il personale. Durante il momento d’incontro, c’è stato spazio anche per la valorizzazione della memoria storica del Corpo: l’associazione nazionale vigili del fuoco in congedo di Frosinone ha omaggiato il direttore con un volume dedicato alla storia dei pompieri locali, che ripercorre i primi servizi antincendio e il fondamentale ruolo dei vigili del fuoco nella storia della città.

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​A seguire, il comandante ha accompagnato l’ingegnere Porrovecchio in un sopralluogo all’interno della struttura della sede centrale, illustrandone le peculiarità logistiche e le dotazioni tecniche. La visita istituzionale è proseguita nel pomeriggio nel distaccamento di Cassino e l’annesso polo didattico dei vigili del fuoco, punto di riferimento fondamentale per la formazione e l’aggiornamento del personale. A conclusione della giornata, il direttore regionale si è complimentato nuovamente con tutto il personale per la calorosa ospitalità e ha ribadito il suo plauso per l’eccellenza e l’impegno costante profusi a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio provinciale.

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