Viterbo, violento scontro sulla Cassia sud: tre auto coinvolte, una si ribalta e un ferito resta incastrato

Un violento incidente stradale ha coinvolto tre automobili sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Lo scontro si è verificato intorno all’ora di pranzo, lungo la strada statale 2, nel tratto compreso tra strada Ponte Sodo e località Le Farine, in direzione Vetralla.

L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata e una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

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