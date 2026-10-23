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Viterbo, violento scontro sulla Cassia sud: tre auto coinvolte, una si ribalta e un ferito resta incastrato

Il Faro

Un violento incidente stradale ha coinvolto tre automobili sulla Cassia Sud, alle porte di Viterbo, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 ottobre 2026. Lo scontro si è verificato intorno all’ora di pranzo, lungo la strada statale 2, nel tratto compreso tra strada Ponte Sodo e località Le Farine, in direzione Vetralla.

L’impatto è stato particolarmente violento. Una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata e una persona è rimasta incastrata nell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

https://www.ilquotidianodellazio.it/viterbo-violento-scontro-sulla-cassia-sud-tre-auto-coinvolte-una-si-ribalta-e-un-ferito-resta-incastrato.html

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