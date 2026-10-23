Welfare: la spesa sale da 693 a 715 miliardi, le pensioni assorbono metà delle risorse

Secondo il rapporto Unipol la previdenza si conferma come componente principale di spesa del welfare e incide per il 16,3% sul Pil, una percentuale superiore alla media dell’Eurozona (12,5%), mentre le risorse destinate a sanità (6,6%), politiche sociali (4,8%) e istruzione (4%) sono inferiori alle rispettive medie dell’Eurozona (7,4%, 7,3% e 4,6%).

Nel 2025 la spesa per il welfare ha sfiorato i 693 miliardi di euro, pari al 60% della spesa pubblica, nel 2026 raggiungerà circa 715 miliardi di euro e tra poco più di un decennio (2037) si stima che supererà i mille miliardi.

La previdenza assorbe quasi la metà delle risorse (49,5%), confermandosi la componente principale di spesa del welfare e incide per il 16,3% sul Pil, una percentuale superiore alla media dell’Eurozona (12,5%), mentre le risorse destinate a sanità (6,6%), politiche sociali (4,8%) e istruzione (4%) risultano inferiori alle rispettive medie dell’Eurozona (7,4%, 7,3% e 4,6%).

https://www.ilsole24ore.com/art/welfare-spesa-sale-693-715-miliardi-pensioni-assorbono-meta-risorse-AJ8gtFpB