venerdì, Ottobre 23, 2026
Ultimo:
cronacaEconomia e Finanza

Welfare: la spesa sale da 693 a 715 miliardi, le pensioni assorbono metà delle risorse

Il Faro

Secondo il rapporto Unipol la previdenza si conferma come componente principale di spesa del welfare e incide per il 16,3% sul Pil, una percentuale superiore alla media dell’Eurozona (12,5%), mentre le risorse destinate a sanità (6,6%), politiche sociali (4,8%) e istruzione (4%) sono inferiori alle rispettive medie dell’Eurozona (7,4%, 7,3% e 4,6%).

Nel 2025 la spesa per il welfare ha sfiorato i 693 miliardi di euro, pari al 60% della spesa pubblica, nel 2026 raggiungerà circa 715 miliardi di euro e tra poco più di un decennio (2037) si stima che supererà i mille miliardi.

La previdenza assorbe quasi la metà delle risorse (49,5%), confermandosi la componente principale di spesa del welfare e incide per il 16,3% sul Pil, una percentuale superiore alla media dell’Eurozona (12,5%), mentre le risorse destinate a sanità (6,6%), politiche sociali (4,8%) e istruzione (4%) risultano inferiori alle rispettive medie dell’Eurozona (7,4%, 7,3% e 4,6%).

https://www.ilsole24ore.com/art/welfare-spesa-sale-693-715-miliardi-pensioni-assorbono-meta-risorse-AJ8gtFpB

Potrebbe anche interessarti

Roma, il Lago dell’EUR diventa un’arena da brividi: moto d’acqua, acrobazie e paracadutisti gratis

Il Faro

Nel weekend sport, salute e coesione sociale al Laghetto dell’Eur. Torna “Famiglie in Festa”.

Il Faro

Dalla Festa del Cinema di Roma al Mercato Internazionale Audiovisivo: opacità, lobby e nessuno che ne parli

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *