Carmignano, auto precipita in una scarpata: i vigili del fuoco soccorrono un ventenne

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Baccheretana, nel Comune di Carmignano. Un’autovettura è uscita di strada ed è finita in una scarpata fitta di vegetazione, in una zona impervia e non raggiungibile da terra. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Stefano di Prato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo, insieme al personale sanitario del 118 e ai carabinieri. Per raggiungere il veicolo, i soccorritori sono stati calati nella scarpata con manovre Saf (Speleo alpino fluviali), utilizzando l’autoscala.

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