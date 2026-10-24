lunedì, Ottobre 26, 2026
Ultimo:
cronaca

Carmignano, auto precipita in una scarpata: i vigili del fuoco soccorrono un ventenne

Il Faro

Incidente stradale poco dopo la mezzanotte in via Baccheretana, nel Comune di Carmignano. Un’autovettura è uscita di strada ed è finita in una scarpata fitta di vegetazione, in una zona impervia e non raggiungibile da terra. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Stefano di Prato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo, insieme al personale sanitario del 118 e ai carabinieri. Per raggiungere il veicolo, i soccorritori sono stati calati nella scarpata con manovre Saf (Speleo alpino fluviali), utilizzando l’autoscala.

https://www.notiziediprato.it/cronaca/carmignano-auto-precipita-in-una-scarpata-i-vigili-del-fuoco-soccorrono-un-ventenne/

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Treno si schianta contro una gru sulla linea monorotaia di San Paolo, i rottami cadono su una strada trafficata

Il Faro

Altri sette terremoti questa mattina, l’epicentro ancora il Tirreno Meridionale

Il Faro

Tragico incidente nell’Agrigentino: scontro fra auto e Tir. Quattro operai morti mentre andavano al lavoro nei campi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *