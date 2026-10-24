Elisoccorso in Liguria, i sindacati dei vigili del fuoco chiedono il rinnovo della convenzione per tre anni

Il futuro dell’elisoccorso in Liguria preoccupa i sindacati dei vigili del fuoco. FP Cgil, Fns Cisl, Uil Fp e Usb chiedono alla Regione di intervenire per garantire il rinnovo della convenzione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il servizio di emergenza sanitaria 118, in scadenza il 31 dicembre 2026. L’obiettivo è arrivare a un accordo della durata di almeno tre anni, dal 2027 al 2029, in grado di assicurare continuità al servizio e consentirne un ulteriore miglioramento.

Al centro della questione c’è l’indirizzo politico espresso il 14 luglio scorso dal Consiglio regionale ligure, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno relativo al rinnovo della convenzione per il soccorso integrato tecnico-sanitario. Una decisione accolta favorevolmente dalle organizzazioni sindacali, che si aspettavano l’avvio di un confronto tra gli enti interessati per definire un accordo pluriennale.

A preoccupare i rappresentanti dei lavoratori sono ora le indiscrezioni secondo cui la nuova convenzione potrebbe avere una durata limitata a un solo anno. Un’eventualità che, secondo i sindacati, rischierebbe di compromettere la programmazione del servizio e alimentare il timore di un progressivo passaggio alla gestione privata dell’elisoccorso.

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