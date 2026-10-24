GUSTIAMO INSIEME LA VITA: OLTRE 200 STUDENTI AL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO CON DONNA DONNA APS Per vivere in armonia il rapporto cibo, corpo, emozioni e vincere i disturbi alimentari

Oltre 200 studenti provenienti da tutto il Lazio si sono riuniti presso il Consiglio regionale per una giornata dedicata alla prevenzione dei disturbi alimentari, al benessere psicofisico e alla gioia della condivisione. L’iniziativa, promossa da Donna Donna APS su iniziativa del Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, si inserisce nella campagna nazionale «Gustiamo insieme la Vita – AbbracciAMOci» e nel progetto «Dentro la Terra… Dentro di Noi! – Un viaggio tra cibo, corpo ed emozioni nel Lazio che nutre», con il contributo della Regione Lazio e di ARSIAL.

Protagonisti assoluti i ragazzi, che hanno presentato elaborati, testimonianze e video dedicati alla prevenzione dei disturbi alimentari, al rispetto del proprio corpo e al contrasto del bullismo, della violenza e degli stereotipi. Numerose scuole che hanno partecipato al concorso «Gustiamo insieme la Vita» sono state premiate per l’impegno, la creatività e la sensibilità dimostrati: l’Istituto Alberghiero Maffeo Pantaleoni di Frascati, l’Istituto Antonio Gramsci di Albano Laziale, l’Istituto Sant’Anna di Roma – Settecamini, l’Istituto Paritario Paolo Segneri di Nettuno, l’Istituto Albertini di Roma, l’Istituto Alberghiero «Ranieri Antonelli Costaggini» di Rieti e l’Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Riano.

Un ringraziamento speciale ai docenti che hanno accompagnato gli studenti in questo percorso educativo arriva dai promotori del progetto: “Autentici pilastri della scuola, rappresentano ogni giorno un punto di

riferimento insostituibile nella crescita umana, culturale ed emotiva dei giovani, educando non soltanto attraverso il sapere, ma soprattutto con l’ascolto, l’esempio e il cuore”.

A sostenere il valore educativo della giornata, qualificati rappresentanti del mondo scientifico e rofessionale, tra cui il Direttore Generale del Dipartimento per i Corretti Stili di Vita e l’Ecosistema presso il Ministero della Salute Alessio Nardini, la Dott.ssa Cristina Giannetti del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, la Dott.ssa Paola Medde Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e Paolo Valente, Segretario Generale di ANIR Confindustria.

Importanti contributi sono giunti anche dagli autorevoli rappresentanti istituzionali intervenuti, a partire dal Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, e dai consiglieri regionali Rodolfo Lena, Marietta Tidei e Alessandra Zeppieri. Hanno voluto portare il loro saluto all’iniziativa inoltre i consiglieri regionali

Daniele Sabatini e Micol Grasselli. Preziosa anche la partecipazione e il sostegno dell’Ordine dei Farmacisti con Valeria Annecchiarico e di Assogiocattoli con il Presidente Genesio Rocca, mentre una menzione

speciale è riservata all’associazione Le Cento Parti del Cuore ODV.

Un’alleanza che si rafforza anche grazie al sostegno di ANCOS, da anni in prima linea accanto a Donna Donna APS nelle campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle nuove generazioni, così come la Vice Presidente di Donna Donna Daniela Narciso e Tiziana Volpes, amica speciale di questa realtà.

Particolarmente significativo il momento della «Merenda insieme», offerta da ANCI Lazio, con tradizionali ciambelline del territorio e biscotti a forma di Nadine Rallegracuori e di rosa rossa, simboli dell’Associazione, realizzati dagli studenti dell’Istituto Alberghiero «Ranieri Antonelli Costaggini» di Rieti, utilizzando le inedite

formine prodotte da OMETEC, realtà imprenditoriale rappresentata da Gianluigi Raponi. Gli studenti sono stati accompagnati dall’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Rieti Giovanna Palomba.

Perché il cibo non è soltanto nutrimento: è cultura, tradizione, memoria, emozione e condivisione. Mangiare in modo equilibrato è fondamentale, ma altrettanto importante è riscoprire la tavola come luogo di incontro, ascolto e affetto, libero da paure, sensi di colpa e giudizi. «La prevenzione comincia dall’educazione al rispetto e dalla consapevolezza che ogni persona è unica e preziosa, al di là del peso, dell’aspetto fisico e degli stereotipi.

“Dobbiamo aiutare i giovani ad accogliere le proprie fragilità e a chiedere aiuto senza vergogna. Nutrire il corpo è essenziale, ma nutrire le relazioni, l’autostima e il cuore è altrettanto importante»”. Dichiara la fondatrice di Donna Donna APS Nadia Accetti.

Un ringraziamento particolare a Schiaffini Travel, che con grande generosità ha offerto il trasporto a diverse scuole, consentendo a tanti ragazzi di partecipare e di vivere pienamente questa giornata.

Un gesto concreto di solidarietà e responsabilità sociale, perché offrire ai giovani l’opportunità di esserci significa investire nella loro crescita e nel loro futuro. Mentre una menzione gli organizzatori la rivolgono agli esponenti delle amministrazioni comunali presenti in sala, partecipi accompagnatori dei ragazzi. I consiglieri comunali di Albano Laziale Andrea Titti, Laura Faccia e Federica Nobilio, la consigliera di Nettuno Alessandra D’Angelo, la consigliera di Fonte Nuova Irene Piscitelli.

Il percorso non si ferma qui. Donna Donna APS continuerà il proprio impegno attraverso incontri nelle scuole, concorsi, campagne di prevenzione e nuove iniziative sul territorio nazionale ed europeo,

rafforzando la collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, professionisti e realtà associative. “Questa giornata è una tappa di un cammino che portiamo avanti da anni e che continuerà con ancora più

determinazione. Vogliamo raggiungere sempre più giovani e famiglie, perché nessuno si senta solo o sbagliato. La prevenzione non è un evento, ma un impegno quotidiano. Gustiamo insieme la Vita significa

imparare a nutrire non soltanto il corpo, ma anche il cuore, le relazioni e la speranza. Perché ogni persona è un capolavoro unico e prezioso», conclude Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna e testimonianza di guarigione su anoressia e bulimia.

ANDREA TITTI