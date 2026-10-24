Polesella (RO), incendio al campo nomadi: a fuoco una carovana, intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nel primo pomeriggio di ieri al campo nomadi di Polesella, in via Màneo, dove poco dopo le 15 una carovana è stata coinvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è protratto per circa tre ore, prima di consentire la conclusione delle operazioni.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Al momento, le informazioni disponibili non forniscono ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

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