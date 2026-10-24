sabato, Ottobre 24, 2026
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Vigili del fuoco

Polesella (RO), incendio al campo nomadi: a fuoco una carovana, intervento dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Incendio nel primo pomeriggio di ieri al campo nomadi di Polesella, in via Màneo, dove poco dopo le 15 una carovana è stata coinvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella successiva messa in sicurezza dell’area. L’intervento si è protratto per circa tre ore, prima di consentire la conclusione delle operazioni.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Al momento, le informazioni disponibili non forniscono ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio.

https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/809515/polesella-ro-incendio-al-campo-nomadi-a-fuoco-una-carovana-intervento-dei-vigili-del-fuoco.html

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