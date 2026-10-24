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Tragedia a Oberstdorf, muore un vigile del fuoco ungherese durante la scalata del trampolino “Heini Klopfer”

Il Faro

Un vigile del fuoco di 51 anni è morto durante una gara sul trampolino di volo con gli sci Heini-Klopfer a Oberstdorf, nel sud della Germania.

I partecipanti salgono più di 1.000 gradini indossando un’attrezzatura protettiva completa, del peso di circa 20 chilogrammi. Il percorso si snoda per circa 200 metri di altezza e le squadre competono per scalarlo nel minor tempo possibile.

La polizia ha dichiarato che le circostanze del decesso sono ancora poco chiare . I soccorritori hanno cercato di ricostruire l’accaduto sul posto e la polizia criminale ha avviato un’indagine.

All’evento hanno partecipato 300 squadre iscritte, provenienti dai vigili del fuoco e dall’Agenzia di soccorso tecnico. Gli organizzatori hanno annullato la competizione e il resto del programma dopo il decesso.

https://web.matrixnews.in/news/4qc264mitm2tw/firefighter-dies-during-stair-climb-event-in-oberstdorf

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