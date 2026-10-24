Un incendio boschivo, una persona dispersa e un parapendista precipitato: è iniziata la maxi esercitazione ad Alpette 

ALPETTE – E’ iniziata alle 8.30 di questa mattina, con la partenza delle squadre dalla piazza del Ponte Vecchio a Cuorgnè, l’esercitazione interforze che proseguirà fino al primo pomeriggio al Nero di Alpette. Un’esercitazione congiunta tra i Vigili del Fuoco del Comando di Torino e gli Enti che competono con il meccanismo della Protezione Civile, finalizzata a mettere alla prova il coordinamento tra le diverse componenti.

La zona di ammassamento dei mezzi e delle risorse operative è stata allestita al campo sportivo del Comune di Alpette, individuato come punto di riferimento per l’organizzazione delle attività. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per verificare le procedure operative, migliorare il coordinamento tra gli enti coinvolti e rafforzare la capacità di risposta in caso di emergenza. Le esercitazioni congiunte costituiscono infatti un momento fondamentale di formazione e collaborazione, permettendo alle diverse squadre di confrontarsi e operare in modo sinergico.

Lo scenario combinato prevede la gestione di un incendio boschivo e attività complesse di soccorso tecnico. Antincendio Boschivo e Soccorso: intervento per domare un rogo simulato nei pressi di Monsuffietto. Ricerca Dispersi: operazioni di ricerca di persona dispersa, condotte con l’ausilio di droni (Nucleo Sapr), Unità Cinofile e il nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso). Soccorso persona: recupero di un pilota di parapendio infortunato tramite il nucleo specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale).

In occasione dell’evento, la cittadinanza è invitata a partecipare ed assistere, da posizione protetta, per osservare le operazioni, e conoscere il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini impegnati nelle attività di soccorso, prevenzione e protezione civile. Le operazioni si concluderanno intorno alle 14.30.

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