Un incendio ha distrutto il “Nido dell’Aquila”, la residenza di montagna di Hitler in Baviera.

Circa 200 vigili del fuoco sono stati dispiegati per domare l’incendio in un ex rifugio nazista in una zona remota della Germania meridionale

La polizia tedesca ha dichiarato sabato di aver fermato un sospetto in seguito a un incendio divampato nell’ex residenza di montagna di Adolf Hitler, nota come Nido dell’Aquila, nello stato della Baviera.

Circa 200 vigili del fuoco sono stati impiegati per domare l’incendio divampato nella remota e difficilmente accessibile residenza del dittatore nazista, Kehlsteinhaus, sulla cima dell’Obersalzberg, nella Germania meridionale .

I vigili del fuoco, avvicinandosi al luogo dell’incendio, hanno visto le fiamme levarsi alte nel cielo, per poi scoprire che l’edificio era “completamente in fiamme”, ha riferito la polizia.

“Una persona sospetta è stata posta in custodia cautelare”, hanno dichiarato in un comunicato successivo, aggiungendo che nessuno è rimasto ferito nell’incendio.

https://www.theguardian.com/world/2026/oct/24/blaze-engulfs-hitlers-eagles-nest-mountain-retreat-in-bavaria