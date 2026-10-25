Una giornata all’insegna dell’ecologia, del senso civico e del grande lavoro di squadra. Oggi, sabato 24 ottobre, la riviera di Barcola è stata protagonista di una straordinaria iniziativa di pulizia del litorale promossa dall’associazione Plastic Free, che ha visto scendere in campo tanti cittadini e diverse realtà del territorio uniti da un unico obiettivo: tutelare la bellezza del nostro mare e delle nostre coste.

A vigilare e supportare le operazioni sul campo c’era anche il Corpo Pompieri Volontari di Trieste. Il personale ha garantito l’assistenza tecnica necessaria durante tutte le fasi della giornata, permettendo ai numerosi volontari presenti di raccogliere rifiuti ed esplorare la costa in totale sicurezza. Una presenza fondamentale che dimostra ancora una volta quanto la sinergia tra associazioni e forze di soccorso sia il vero motore della nostra comunità.

L’evento ha visto la collaborazione di numerose realtà che hanno unito le forze per il bene comune. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comune di Trieste per aver concesso il patrocinio, e alle associazioni Seconda Chance e L’Altra Italia Ambiente, che hanno partecipato con entusiasmo e un contributo straordinario.

Fondamentale anche il ruolo di AcegasApsAmga, che ha supportato l’iniziativa occupandosi della gestione e del corretto smaltimento dei materiali e dei rifiuti recuperati durante la mattinata.

https://www.triestecafe.it/cronaca/barcola-grande-pulizia-del-litorale-con-plastic-free-e-pompieri-volontari-2026-10-24