Casa in fiamme, la tragica scoperta dei vigili del fuoco: un morto nell’incendio

Riccò del Golfo (La Spezia), 25 ottobre 2026 – Tragedia a Riccò del Golfo, dove un uomo di 71 anni è morto nell’incendio della sua abitazione sull’Aurelia.

L’allarme è scattato intorno alle 7,30, quando alcuni vicini di casa hanno visto il fumo uscire dall’abitazione e hanno chiamato i vigili del fuoco. La squadra che è arrivata sul posto ha fatto irruzione nella casa e ha scoperto che l’incendio, che aveva attaccato una sola camera, aveva provocato la morte dell’inquilino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Riccò.

Al momento non ci sono certezze sulle cause del rogo, anche se si propende per un fatto accidentale; forse le fiamme potrebbero essere partite da una stufa elettrica usata per scaldarsdi con l’arrivo del primo freddo.