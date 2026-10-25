lunedì, Ottobre 26, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Casa in fiamme, la tragica scoperta dei vigili del fuoco: un morto nell’incendio

Il Faro

Riccò del Golfo (La Spezia), 25 ottobre 2026 – Tragedia a Riccò del Golfo, dove un uomo di 71 anni è morto nell’incendio della sua abitazione sull’Aurelia.

L’allarme è scattato intorno alle 7,30, quando alcuni vicini di casa hanno visto il fumo uscire dall’abitazione e hanno chiamato i vigili del fuoco. La squadra che è arrivata sul posto ha fatto irruzione nella casa e ha scoperto che l’incendio, che aveva attaccato una sola camera, aveva provocato la morte dell’inquilino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e il 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Riccò.

Al momento non ci sono certezze sulle cause del rogo, anche se si propende per un fatto accidentale; forse le fiamme potrebbero essere partite da una stufa elettrica usata per scaldarsdi con l’arrivo del primo freddo.

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Lo stabilimento della Quaker Oats in Iowa, il più grande del suo genere al mondo, esplode in un’enorme palla di fuoco.

Il Faro

Incendio a Nocera Inferiore, sessanta famiglie in fuga: anziani e bimbi sui balconi, fumo e paura

Il Faro

Fiamme e paura a Lario Tir, distrutto un camion, si indaga sulle cause

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *