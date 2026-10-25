Fiamme e paura a Lario Tir, distrutto un camion, si indaga sulle cause

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 2.35 (già ora solare) intervento di soccorso tecnico urgente in via Cristoforo Colombo a Como per incendio tir presso il parcheggio Como Dock consorzio, deposito doganale.

Quattro squadre dei vigili del fuoco fuoco con autopompe e autobotti delle sedi di Como, Cantù ed Appiano Gentile hanno estinto l’incendio del Tir parcato all’interno dell’area parcheggio. Il conducente del camion di nazionalità filippina che dormiva all’interno della cabina una volta accortosi dell’incendio ha allertato gli autisti e fatto spostare gli altri tir adiacenti. Nessun ferito, in posto anche Polizia di Stato e 118.

Questa mattina gli specialisti del NIA (nucleo investigativo antincendi) del comando VVF di via Valleggio stanno ultimando le verifiche di rito volte alla ricostruzione della dinamica dell’incendio