Sabato 24 e domenica 25 ottobre una simulazione complessa coinvolge Comunità montane, Provincia, Parco Campo dei Fiori, Carabinieri Forestali e Vigili del fuoco. Testati sistemi satellitari, reti radio, droni e tecniche di intervento su più front

Duecento volontari antincendio boschivo, distribuiti su due giornate, insieme a Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e tecnici specializzati. È la macchina dei soccorsi messa alla prova nell’esercitazione interforze Monte Legnone 2026, in corso sabato 24 e domenica 25 ottobre, con l’obiettivo di testare il coordinamento e le tecnologie impiegate nella lotta agli incendi boschivi.

https://www.varesenews.it/2026/10/incendi-boschivi-maxi-esercitazione-nel-varesotto-in-campo-200-volontari-aib-e-vigili-del-fuoco/2718454/