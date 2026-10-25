lunedì, Ottobre 26, 2026
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Vigili del fuoco

Incendi boschivi, maxi esercitazione nel Varesotto: in campo 200 volontari Aib e Vigili del fuoco

Il Faro
Sabato 24 e domenica 25 ottobre una simulazione complessa coinvolge Comunità montane, Provincia, Parco Campo dei Fiori, Carabinieri Forestali e Vigili del fuoco. Testati sistemi satellitari, reti radio, droni e tecniche di intervento su più front

Duecento volontari antincendio boschivo, distribuiti su due giornate, insieme a Vigili del fuoco, Carabinieri Forestali e tecnici specializzati. È la macchina dei soccorsi messa alla prova nell’esercitazione interforze Monte Legnone 2026, in corso sabato 24 e domenica 25 ottobre, con l’obiettivo di testare il coordinamento e le tecnologie impiegate nella lotta agli incendi boschivi.

https://www.varesenews.it/2026/10/incendi-boschivi-maxi-esercitazione-nel-varesotto-in-campo-200-volontari-aib-e-vigili-del-fuoco/2718454/

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