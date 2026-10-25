Incendio a Nocera Inferiore, sessanta famiglie in fuga: anziani e bimbi sui balconi, fumo e paura

Sono 60 le famiglie evacuate ieri sera a Nocera Inferiore, dove un incendio si è sviluppato nel Palazzo Pastore, in piazza Trieste e Trento, nei pressi della stazione ferroviaria. A destare le maggiori preoccupazioni, più che le fiamme, rapidamente domate grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, è stato il fumo. Propagatosi attraverso la tromba delle scale, ha raggiunto i diversi appartamenti, rendendo complicate le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dei residenti. Molte persone, tra cui anziani e bambini, sono state costrette a rifugiarsi sui balconi in attesa dei soccorsi.0

Numerose le persone assistite dal personale sanitario del 118, accorso con diverse ambulanze. Per alcune di loro è stato necessario il trasporto in pronto soccorso per accertamenti, tra cui una bambina di circa due anni. Secondo le prime ricostruzioni, a innescare il rogo sarebbe stato un fornello dimenticato acceso nella cucina di un appartamento al primo piano.

Massiccio il dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale e di quello di Sarno, con due autobotti per il rifornimento idrico, due autoscale per il recupero delle persone rimaste bloccate ai piani superiori e un carro bombole per garantire il ricambio d’aria agli operatori impegnati all’interno dello stabile. Presenti anche polizia e carabinieri per i rilievi e la gestione dell’ordine pubblico, insieme alla polizia municipale.