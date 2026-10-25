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Vigili del fuoco

Una giornata d’inclusione per 13 ragazzi dell’associazione TMA – Terapia Multisistemica in Acqua di Taranto

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI TARANTO – CLAUDIO GIACALONE

Il 18 ottobre i Vigili del Fuoco di Taranto hanno accolto 13 ragazzi dell’associazione TMA – Terapia Multisistemica in Acqua di Taranto, che assiste ragazzi con disturbo dello spettro autistico, accompagnati dai loro operatori, in una giornata dedicata alla conoscenza, alla condivisione e al sorriso.
I ragazzi con disturbo dello spettro autistico possono affrontare difficoltà nella comunicazione, nelle relazioni e nell’interazione con il mondo che li circonda.
In questo percorso, il lavoro dell’associazione TMA di Taranto rappresenta un prezioso sostegno per loro e per le loro famiglie, favorendo lo sviluppo delle capacità individuali e lautonomia attraverso attività e percorsi specifici.
Dopo la visione di un video sull’attività dei Vigili del Fuoco, i ragazzi si sono cimentati in Pompieropoli e hanno visitato i mezzi di soccorso, vivendo momenti di entusiasmo e scoperta.
Per i Vigili del Fuoco, accogliere questi ragazzi significa contribuire a una società più inclusiva, nella quale ogni persona possa sentirsi protagonista e valorizzata.Perché la solidarietà si dimostra anche con un sorriso, un gesto di attenzione e una porta aperta.

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