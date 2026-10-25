VIDEO – Lo stabilimento della Quaker Oats in Iowa, il più grande del suo genere al mondo, esplode in un’enorme palla di fuoco.
CEDAR RAPIDS, Iowa –Sabato, un vasto incendio ha devastato uno stabilimento della Quaker Oats in Iowa, a seguito di un’apparente esplosione, e miracolosamente nessuno è rimasto ferito.
Secondo il dipartimento dei vigili del fuoco di Cedar Rapids, dense colonne di fumo e fiamme sono state avvistate sul lato nord dell’impianto mentre i pompieri si precipitavano sul posto, che è il più grande del suo genere al mondo, intorno alle 16:45.
Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio è divampato a seguito di un’esplosione all’interno dell’edificio.
L’incendio è scoppiato in un’area dello stabilimento adibita alla lavorazione dei prodotti, “non densamente popolata da dipendenti e collaboratori”, ha dichiarato O’Donnell. “Il che, ovviamente, in questo caso è stata una fortuna”.
https://nypost.com/2026/10/24/us-news/massive-fire-erupts-after-explosion-at-quaker-oats-plant-thats-a-staple-of-this-town