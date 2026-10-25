VIDEO – Nairobi, palazzo di 18 piani collassa su se stesso

Le autorità sono alla ricerca di sette persone disperse dopo il crollo di un grande edificio in costruzione a Nairobi. Le operazioni di soccorso si sono rivelate complicate a causa dell’uso di gas lacrimogeni da parte della polizia per disperdere i saccheggiatori.

Un edificio a più piani ancora in costruzione è crollato venerdì nella capitale keniota di Nairobi, provocando vittime e saccheggi sul posto, secondo i media locali.

L’ufficio del governatore della contea di Nairobi ha confermato il crollo, aggiungendo inizialmente in una dichiarazione che alcune persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie.

Venerdì sera, il ministro dell’Interno Kipchumba Murkomen ha dichiarato in un post su X che le autorità erano alla ricerca di sette persone scomparse.

“Al momento del crollo, undici negozi al piano terra e nel seminterrato erano occupati. Sette persone risultano disperse. La squadra di soccorso è riuscita a contattare alcune di loro e sono in corso le operazioni per salvare le persone intrappolate sotto le macerie”, ha dichiarato Murkomen, promettendo un’indagine approfondita.