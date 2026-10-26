Roma, Alberto Arpino premiato al salone onore del Coni nel progetto Incentivazione allo Studio

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolta il 23/10/2026 presso il Salone d’Onore del Coni, a Roma, la cerimonia ufficiale del progetto “Incentivazione allo studio”, iniziativa volta a valorizzare il connubio tra eccellenza sportiva e impegno scolastico e universitario.

I lavori sono stati aperti dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, che hanno rivolto parole di elogio agli atleti premiati, riconoscendone l’impegno e la dedizione. Un sentito riconoscimento è stato rivolto anche ai Dirigenti, ai Tecnici e alle famiglie, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale nel percorso di crescita sportiva e personale degli atleti.

Tra i premiati anche l’atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse Alberto Arpino, accompagnato dal V.D.G.S. Davide Cocchioni, che si è distinto per gli importanti risultati conseguiti in ambito agonistico e per il merito dimostrato nel proprio percorso accademico universitario.

Tra le autorità presenti anche l’ex Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ed il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri, che ha fornito un significativo sostegno alla realizzazione dell’iniziativa.