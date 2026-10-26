Schiacciato tra un camion e un muro: muore sul lavoro un 48enne a Baveno

Baveno – Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato e schiacciato tra un camion e un muro, mentre era impegnato nelle operazioni di spurgo di uno scarico fognario.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per circa 20 minuti nelle operazioni di liberazione della vittima, insieme a personale della Polizia e ai soccorsi sanitari, giunti con un’ambulanza e l’automedica proveniente da Gravellona Toce.

Restano ancora da accertare le cause e la dinamica esatta della tragedia. Secondo le prime informazioni, un camion per lo spurgo si sarebbe messo in movimento senza conducente, travolgendo e schiacciando l’uomo contro il muro.

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