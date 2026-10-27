A22 tra Verona Nord e Affi, incidente fra quattro camion: un morto e due feriti

Un autista ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti in un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti sull’A22 nel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Lo scontro è avvenuto nel tratto veronese dell’Autostrada del Brennero.

I camion sono rimasti coinvolti nell’incidente al chilometro 210, in direzione nord, tra Verona Nord e Affi. Tre trasportavano fieno, mentre il quarto aveva un carico di generi alimentari.

I due conducenti feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ambulanza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Verona, insieme alla Polizia Stradale e agli operatori autostradali. Le prime informazioni diffuse dai soccorritori non precisano la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso, la circolazione verso il Brennero è stata interrotta. Nel successivo aggiornamento sulla viabilità, Autostrada del Brennero segnala l’attivazione, dalle 17.31, di uno scambio di carreggiata tra i chilometri 213,050 e 210,335, nel tratto Verona Nord–Affi.

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