mercoledì, Ottobre 28, 2026
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Vigili del fuoco

Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2026 (periodo di rif. 2025)

Il Faro

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

 Pubblicata la nuova edizione dell´annuario statistico del Corpo Nazionale. L´Annuario – obiettivo quello é sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni, mettendole a disposizione anche degli utilizzatori esterni all´Amministrazione.

L´Annuario è consultabile al link:

https://www.vigilfuoco.it/chi-siamo/le-statistiche/annuari-delle-statistiche-ufficiali-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco

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