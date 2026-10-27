Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2026 (periodo di rif. 2025)
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Pubblicata la nuova edizione dell´annuario statistico del Corpo Nazionale. L´Annuario – obiettivo quello é sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni, mettendole a disposizione anche degli utilizzatori esterni all´Amministrazione.
L´Annuario è consultabile al link:
https://www.vigilfuoco.it/chi-siamo/le-statistiche/annuari-delle-statistiche-ufficiali-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco