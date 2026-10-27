I Vigili del Fuoco raggiungono e soccorrono un escursionista feritosi sul versante Nord dell’Etna

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Catania, sono intervenuti sul versante Nord dell’Etna per la ricerca di una persona ferita in località grotta di Serracozzo, presso il Rifugio Citelli.

Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato i Vigili del fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa e la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto.

Si trattava di un escursionista di nazionalità italiana che aveva lanciato l’allarme alla sala operativa del Numero Unico per le Emergenze (112) dopo essersi infortunato.

Raggiunta dai Vigili del fuoco, la persona, è stata condotta sulla strada carrabile dove lo attendevano i sanitari del Servizio 118.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche il volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino