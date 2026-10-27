Incidente nel centro di Bari, bus Amtab travolge monopattino: muore 30enne

Un uomo di 30 anni, Rahman Ziaur, originario del Bangladesh, è morto nel primo pomeriggio a Bari dopo essere stato travolto, mentre era alla guida di un monopattino, da un bus Amtab tra corso Vittorio Emanuele e piazza Massari, nel centro cittadino.

La tragedia si è verificata attorno alle 14.30. Secondo una prima ricostruzione, una navetta della linea A ha travolto il mezzo. Il conducente del monopattino sarebbe rimasto incastrato. L’uomo, che lavorava in un negozio di telefonia, è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità, i soccorritori del 118 e squadre dei vigili del fuoco. L’area è stata momentaneamente interdetta alla circolazione, con conseguenze importanti sulla viabilità, in una zona centralissima del capoluogo pugliese.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. A chiarire il tragico episodio potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. In base a una prima disamina, tutta da accertare, il bus stava effettuando una svolta in piazza Massari, provenendo dal lungomare e procedendo in direzione di piazza Garibaldi. Il conducente del bus avrebbe regolarmente azionato l’indicatore di direzione quando il monopattino, forse impegnato in un sorpasso sulla destra, sarebbe entrato in collisione con la ruota anteriore del mezzo, rimanendo incastrato. Sulla vicenda indaga la Procura di Bari.

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