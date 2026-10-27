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Vigili del fuoco

La ditta di detergenti va a fuoco. Danni al capannone e un intossicato

Il Faro

Un vasto incendio è divampato poco dopo le 4,30 di ieri mattina alla Chemis Industriale di via Calabria 23, azienda specializzata nella produzione di detergenti per la pulizia professionale. Le fiamme hanno inizialmente coinvolto i bancali depositati nell’area esterna, per poi estendersi a una parte dello stabilimento, facendo scattare l’allarme e mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno lavorato fin dalle prime ore del mattino per contenere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente all’interno della struttura. L’intervento si è concentrato sia sui materiali coinvolti all’esterno sia sulle porzioni dell’edificio raggiunte dall’incendio.

A supporto delle operazioni è arrivato anche il personale sanitario del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Binasco, per prestare assistenza a un 54enne, che è rimasto intossicato. L’uomo è stato soccorso sul posto e, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas. Nonostante una prima attivazione dei soccorsi in codice rosso, il trasferimento è poi avvenuto in codice verde. Lo stabilimento era chiuso e non risultavano dipendenti presenti.

https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/la-ditta-di-detergenti-va-4e47eb28

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