mercoledì, Ottobre 28, 2026
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Lecce, un 78enne trovato morto in un pozzo. Ipotesi omicidio

Il Faro

Il corpo senza vita di un uomo di 78 anni è stato rinvenuto all’interno di un pozzo nelle campagne di Torre Rinalda, alla periferia di Lecce, lungo la strada che conduce a Casalabate. All’arrivo del personale del 118, l’uomo era già morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce. Restano da chiarire le cause del decesso: al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio.

https://www.quotidianodipuglia.it/lecce/lecce_torre_rinalda_uomo_trovato_morto_pozzo_cosa_sappiamo-9852017.html

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