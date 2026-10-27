Non solo in Italia – Ladri rubano attrezzature di soccorso per un valore di 80.000 dollari da una caserma dei vigili del fuoco in Pennsylvania

ADDISON, Pennsylvania – Il capo dei vigili del fuoco volontari di Addison, Bill Barlow, ha riferito che, durante il fine settimana, alcuni ladri si sono introdotti nella caserma e hanno sottratto attrezzature di estricazione a batteria, sistemi di illuminazione e utensili manuali, acquistati nel corso degli anni grazie alle raccolte fondi della comunità.



Il furto ha riguardato, tra le altre cose, attrezzature di estricazione a batteria della marca Genesis — utilizzate per liberare persone rimaste intrappolate in veicoli incidentati —, sistemi di illuminazione portatili e utensili elettrici, ha dichiarato il capo dei vigili del fuoco, Bill Barlow.

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