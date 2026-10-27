mercoledì, Ottobre 28, 2026
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Vigili del fuoco

Rogo in un ricovero attrezzi a Briosco. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco

Il Faro

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza sono intervenute nel comune di Briosco per l’incendio di un capanno agricolo adibito a ricovero per attrezzi e rimorchi.

Per domare le fiamme e completare le operazioni di messa in sicurezza sono state impiegate le AutoPompe Serbatoio (APS) di Seregno, Seregno Volontari e Lissone, le AutoBotti Pompa (ABP) di Lazzate e Monza, oltre al Modulo boschivo del distaccamento volontario di Carate Brianza. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alle aree limitrofe.

https://www.mbnews.it/2026/10/incendio-capanno-agricolo-a-briosco-lintervento-dei-vigili-del-fuoco

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