Rogo in un ricovero attrezzi a Briosco. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza sono intervenute nel comune di Briosco per l’incendio di un capanno agricolo adibito a ricovero per attrezzi e rimorchi.

Per domare le fiamme e completare le operazioni di messa in sicurezza sono state impiegate le AutoPompe Serbatoio (APS) di Seregno, Seregno Volontari e Lissone, le AutoBotti Pompa (ABP) di Lazzate e Monza, oltre al Modulo boschivo del distaccamento volontario di Carate Brianza. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alle aree limitrofe.

https://www.mbnews.it/2026/10/incendio-capanno-agricolo-a-briosco-lintervento-dei-vigili-del-fuoco